Горбольница № 1 Нижнего Тагила формирует резерв медицинских кадров

Рассматривать будут кандидатов с опытом работы в стационаре. Как рассказали TagilCity.ru в горбольнице № 1 Нижнего Тагила, планируется формировать кадровый резерв совместителей для работы в ковидном госпитале.
Оставить заявку на работу по совместительству могут медики любого лечебного учреждения. В свою очередь горбольница обещает официальное трудоустройство, соцпакет и высокую оплату труда.
Резюме просят направлять на электронную почту ok@ntgb1.ru.
Напомним, в Свердловской области нехватка медицинских работников спровоцировала спрос на соискателей в области медицины.