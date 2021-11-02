Горбольница № 1 Нижнего Тагила формирует резерв медицинских кадров

Горбольница № 1 Нижнего Тагила формирует резерв медицинских кадров
Горбольница № 1 Нижнего Тагила формирует резерв медицинских кадров
Сегодня, 11:51Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила объявлен конкурс на замещение должностей медработников.

Рассматривать будут кандидатов с опытом работы в стационаре. Как рассказали TagilCity.ru в горбольнице № 1 Нижнего Тагила, планируется формировать кадровый резерв совместителей для работы в ковидном госпитале.

Оставить заявку на работу по совместительству могут медики любого лечебного учреждения. В свою очередь горбольница обещает официальное трудоустройство, соцпакет и высокую оплату труда.

Резюме просят направлять на электронную почту ok@ntgb1.ru.

Напомним, в Свердловской области нехватка медицинских работников спровоцировала спрос на соискателей в области медицины.

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