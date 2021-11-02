Многих интересует, как можно быстро избавиться от прыщей в кратчайшие сроки, но часто высыпания — это лишь вершина айсберга, а основная проблема проявляется на более глубоком уровне. От единичных воспалений можно избавиться в течение нескольких дней, а для комплексного лечения проблемной кожи понадобится гораздо больше времени.