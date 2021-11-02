Ограничения из-за COVID-19 ужесточены в Свердловской области

Власти рекомендуют работодателям отправить с 8 ноября 2021 года на дистант тех сотрудников, что не привились первым компонентом вакцины против коронавируса. С 4 ноября также запрещается вход в ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения родителей, сообщается на сайте областного правительства.