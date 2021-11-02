Подросткам запретят входить на территорию ТЦ в Свердловской области

Соответствующий указ будет в ближайшее время подписан врио губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Информация о планах на запрет пускать подростков в торговые центры прозвучала на видеосовещании глав муниципалитетов с правительством региона накануне, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.