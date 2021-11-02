Подросткам запретят входить на территорию ТЦ в Свердловской области

Подросткам запретят входить на территорию ТЦ в Свердловской области
Подросткам запретят входить на территорию ТЦ в Свердловской области
Сегодня, 16:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Документ о запрете посещения подростками торговых центров в регионе уже разработан правительством Свердловской области.

Соответствующий указ будет в ближайшее время подписан врио губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Информация о планах на запрет пускать подростков в торговые центры прозвучала на видеосовещании глав муниципалитетов с правительством региона накануне, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Запрет начнет действовать уже 4 ноября. По замыслу властей, нахождение подростков на территории ТЦ в отдельных игровых и развлекательных зонах будет запрещено без сопровождения родителей.

Напомним, в Свердловской области введены ограничения по работе ТЦ и других мест общественного пользования до 7 ноября.

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