Подросткам запретят входить на территорию ТЦ в Свердловской области

Соответствующий указ будет в ближайшее время подписан врио губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Информация о планах на запрет пускать подростков в торговые центры прозвучала на видеосовещании глав муниципалитетов с правительством региона накануне, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Запрет начнет действовать уже 4 ноября. По замыслу властей, нахождение подростков на территории ТЦ в отдельных игровых и развлекательных зонах будет запрещено без сопровождения родителей.
Напомним, в Свердловской области введены ограничения по работе ТЦ и других мест общественного пользования до 7 ноября.