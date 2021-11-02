Резкое ночное похолодание до -18°C спрогнозировал синоптик в Свердловской области

Самая холодная ночь на текущей неделе прогнозируется со 2 на 3 ноября. Синоптик говорит о «первой репетиции» зимних морозов в Свердловской области.

В ночь на 3 ноября текущего года по Свердловской области ожидается резкое похолодание до -15…-18 градусов Цельсия. В Екатеринбурге будет чуть теплее, около минус 12 градусов, сообщает метеоролог Алексей Шувалов. В следующие сутки еще будет холодно, но уже к концу текущей недели температура воздуха прогреется до 0 градусов, а в выходные ожидается до +3 градусов Цельсия. Напомним, на территории Свердловской области наступает «день жестянщика» — автомобили массово сталкиваются на скользких улицах и трассах. ГИБДД региона уже 2 недели назад рекомендовала автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю. Из-за гололеда свердловчанам рекомендуют поставить зимнюю резину на автомобили

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