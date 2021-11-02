Резкое ночное похолодание до -18°C спрогнозировал синоптик в Свердловской области

Резкое ночное похолодание до -18°C спрогнозировал синоптик в Свердловской области
Резкое ночное похолодание до -18°C спрогнозировал синоптик в Свердловской области
Сегодня, 18:58Здоровье и экологияФото: 1МI
Самая холодная ночь на текущей неделе прогнозируется со 2 на 3 ноября. Синоптик говорит о «первой репетиции» зимних морозов в Свердловской области.

В ночь на 3 ноября текущего года по Свердловской области ожидается резкое похолодание до -15…-18 градусов Цельсия. В Екатеринбурге будет чуть теплее, около минус 12 градусов, сообщает метеоролог Алексей Шувалов.

В следующие сутки еще будет холодно, но уже к концу текущей недели температура воздуха прогреется до 0 градусов, а в выходные ожидается до +3 градусов Цельсия.

Напомним, на территории Свердловской области наступает «день жестянщика» — автомобили массово сталкиваются на скользких улицах и трассах. ГИБДД региона уже 2 недели назад рекомендовала автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю.

Материалы по теме:
Свердловская областьдтппохолоданиепрогнозы погодыгололедморозы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы