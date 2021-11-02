Свердловчанка с медотводом обвинила работодателя в принудительной вакцинации

Свердловчанка с медотводом обвинила работодателя в принудительной вакцинации
Свердловчанка с медотводом обвинила работодателя в принудительной вакцинации
Сегодня, 15:06Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Работодатель заставил привиться от коронавируса сотрудницу «Мегамарта» Екатеринбурга — у женщины был медотвод. Причем травму ноги, из-за которой свердловчанка получила справку об отсрочке вакцинации, руководитель магазина заставил оформить как бытовую.

Жительница Екатеринбурга Айнаш Сазаева сломала ногу еще в мае — инцидент произошел на рабочем месте свердловчанки. Однако работодатель уговорил женщину оформить травму как бытовую, пишет Ура.ру.

На работе я сломала ногу, но директор сказала, чтоб скорую я вызвала из дома, так как им не нужны проблемы с травмами на производстве. После больничного вернулась на работу, позже нога стала опухать. В больнице мне выписали лечение и дали медотвод от вакцинации, поделилась с изданием Айнаш Сазаева.

Однако работодатель женщины проигнорировала рекомендации врачей и оправила сотрудницу на вакцинацию от коронавируса.

После прививки свердловчанке сразу стало плохо — женщина потеряла сознание. Очнулась уже в больнице с травмой головы и инсультом.

Мои родные узнали, что я лежу в больнице, только на следующий день от моих коллег по работе. Руководство полностью проигнорировало ситуацию, заявив, что меня не было на работе. Однако, они не учли одного, что все переписки и доказательства у меня есть, говорит свердловчанка.

Женщина все дни была как овощ — именно так она описала свое состояние. Однако со стороны работодателя никакой помощи не оказывалось ни разу за все время нахождения свердловчанки в больнице.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусЕкатеринбург
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