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Новости Нижнего Тагила

Новый источник питьевой воды обнаружен под Городским прудом в Екатеринбурге (ВИДЕО)

2 декабря 2017, 09:15Добавить новость
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В столице Урала под Городским прудом обнаружили источник питьевой воды.

Находка была сделана исследователями пруда, которые все лето провели на буровой платформе, проверяя дно перед возведением Храма-на-воде.

Ранее в Екатеринбурге обсудили вопрос о состоянии системы питьевого водоснабжения города.

О найденной воде известно то, что она находится на глубине 150 метров. Ее можно «достать» оттуда в течение некоторого времени, передает E1.ru. Вода готова к употреблению, рассказали специалисты.

 

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Фото и видео: E1.ru

 

 
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