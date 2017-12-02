Новый источник питьевой воды обнаружен под Городским прудом в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Находка была сделана исследователями пруда, которые все лето провели на буровой платформе, проверяя дно перед возведением Храма-на-воде.





Ранее в Екатеринбурге обсудили вопрос о состоянии системы питьевого водоснабжения города.





О найденной воде известно то, что она находится на глубине 150 метров. Ее можно «достать» оттуда в течение некоторого времени, передает E1.ru. Вода готова к употреблению, рассказали специалисты.

Фото и видео: E1.ru