Самки лемуров катта приехали в зоопарк Екатеринбурга (ФОТО)

Четыре самки лемуров катта из Чехии приехали в зоопарк Екатеринбурга для знакомства с самцом Альфа. Они быстро адаптировались и свыклись друг с другом. Доминирующее положение в группе лемуров заняла взрослая самка, сообщает E1.ru.



Групповое существование является отличительной чертой лемуров катта, обычно они живут в группах от 5 до 20 животных. В зоопарке у них разнообразный рацион. 4 самок и самца кормят фруктами и овощами, кашами, варёным мясом, рыбой и соками.



В будущем сотрудники зоопарка надеются получить от Альфа и самок потомство, так как лемуры катта занесены в Красную книгу и относятся к редким видам животных.

Фото: E1.ru