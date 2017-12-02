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Новости Нижнего Тагила

Самки лемуров катта приехали в зоопарк Екатеринбурга (ФОТО)

2 декабря 2017, 10:50Добавить новость
Екатеринбург,животные,Свердловская область,Чехия,зоопарк,самка,Красная книга
В Екатеринбургском зоопарке пополнение. Две молодые и две взрослые самки лемуров катта приехали в столицу Урала из Чехии.

Четыре самки лемуров катта из Чехии приехали в зоопарк Екатеринбурга для знакомства с самцом Альфа. Они быстро адаптировались и свыклись друг с другом. Доминирующее положение в группе лемуров заняла взрослая самка, сообщает E1.ru.

Групповое существование является отличительной чертой лемуров катта, обычно они живут в группах от 5 до 20 животных. В зоопарке у них разнообразный рацион. 4 самок и самца кормят фруктами и овощами, кашами, варёным мясом, рыбой и соками.

В будущем сотрудники зоопарка надеются получить от Альфа и самок потомство, так как лемуры катта занесены в Красную книгу и относятся к редким видам животных.


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Фото: E1.ru
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