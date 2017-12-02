Семья екатеринбуржцев с грудным ребенком отказалась от прививок и заболела коклюшем

Семья с несколькими детьми, среди которых есть грудной ребенок, попала в больницу Екатеринбурга. У всех членов семьи диагностировали коклюш. Как оказалось, прививок у детей от этого заболевания не было, так как мать является их противницей.





Медики отметили, что сложнее всего коклюш перенес грудной младенец. За несколько дней до госпитализации у детей был сильный кашель, но родители не придали этому значения. Сейчас семью уже выписали из медучреждения, пишет Е1.ru.





Напомним, ранее в Екатеринбурге родители заболевшего корью мальчика предоставили школьному врачу поддельную справку о прививках, из-за чего ребенку не поставили соответствующую прививку.