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Новости Нижнего Тагила

Семья екатеринбуржцев с грудным ребенком отказалась от прививок и заболела коклюшем

2 декабря 2017, 13:45Добавить новость
больница,дети,Екатеринбург,коклюш,прививка,заболевание,грудной младенец
Семья в Екатеринбурге госпитализирована в больницу с диагнозом «коклюш». Профилактическую прививку детям не поставили из-за убеждений матери.

Семья с несколькими детьми, среди которых есть грудной ребенок, попала в больницу Екатеринбурга. У всех членов семьи диагностировали коклюш. Как оказалось, прививок у детей от этого заболевания не было, так как мать является их противницей.

Медики отметили, что сложнее всего коклюш перенес грудной младенец. За несколько дней до госпитализации у детей был сильный кашель, но родители не придали этому значения. Сейчас семью уже выписали из медучреждения, пишет Е1.ru.

Напомним, ранее в Екатеринбурге родители заболевшего корью мальчика предоставили школьному врачу поддельную справку о прививках, из-за чего ребенку не поставили соответствующую прививку.

 
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