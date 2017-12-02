Врачи Краснотурьинска за полтора месяца не нашли рак у матери-одиночки (ФОТО)

Около полутора месяцев мать троих детей жаловалась врачам на боли в спине и ногах. Доктора «успокаивали», связывая болевой синдром с остеохондрозом. Позже обследование в онкоцентре показало, что женщина больна раком груди, с метастазами в печени и костной ткани.





Женщина - мать-одиночка. Она воспитывает дочь 4,5 лет, двухгодовалого и полугодовалого сыновей.





Известно, что опухоль уже неоперабельна. Есть шанс стабилизировать состояние больной, чтобы провести в дальнейшем курс химиотерапии, передает Вечерний Краснотурьинск.





Сообщается, что женщине не выдают анальгетик трамадол в больнице бесплатно, поскольку она не оформила инвалидность.

Фото: Вечерний Краснотурьинск