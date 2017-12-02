Врачи Краснотурьинска за полтора месяца не нашли рак у матери-одиночки (ФОТО)

26-летней жительнице Краснотурьинска диагностировали рак четвертой стадии после того, как молодая мать полтора месяца ходила по врачам местной больницы. Врачи не могли диагностировать заболевание.
Около полутора месяцев мать троих детей жаловалась врачам на боли в спине и ногах. Доктора «успокаивали», связывая болевой синдром с остеохондрозом. Позже обследование в онкоцентре показало, что женщина больна раком груди, с метастазами в печени и костной ткани.
Женщина - мать-одиночка. Она воспитывает дочь 4,5 лет, двухгодовалого и полугодовалого сыновей.
Известно, что опухоль уже неоперабельна. Есть шанс стабилизировать состояние больной, чтобы провести в дальнейшем курс химиотерапии, передает Вечерний Краснотурьинск.
Сообщается, что женщине не выдают анальгетик трамадол в больнице бесплатно, поскольку она не оформила инвалидность.
Фото: Вечерний Краснотурьинск