Екатеринбург подписал Парижскую декларацию по борьбе с ВИЧ

Екатеринбург подписал Парижскую декларацию о противодействии и борьбе с ВИЧ-инфекцией. Подписи под соглашением поставили мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный директор ЮНЭЙДС в странах Восточной и Центральной Азии.

Согласно Парижской декларации, к 2030 году в мире удастся остановить распространение ВИЧ-инфекции. Также в рамках декларации, 90% людей с ВИЧ должны узнать о своем статусе, 90% людей, знающих о своем статусе, примут лечение и 90% людей, принимающих лечение, смогут жить полноценной жизнью, достигнув нулевой вирусной нагрузки, сообщает ЕТВ.