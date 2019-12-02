Прокуратура просит суд обязать администрацию ГГО восстановить очистные сооружения
Сегодня, 15:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила подала иск к администрации Горноуральского городского округа из-за ненадлежащего содержания очистных сооружений в посёлке Новоасбест.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Иск рассматривался сегодня, 2 декабря, в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Очистные сооружения находятся в критическом состоянии. Призываем к тому, чтобы привели их в надлежащее состояние, сообщили TagilCity.ru в природоохранной прокуратуре.
Также в ведомстве отметили, что нарушения были выявлены давно, но администрация Горноуральского городского округа так и не предприняла никаких мер. Сброс отходов напрямую идёт в реку Вилюй, что наносит ущерб окружающей среде.
Пока решение суда не вынесено. Следующее заседание назначено на январь.
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