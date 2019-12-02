Прокуратура просит суд обязать администрацию ГГО восстановить очистные сооружения

Очистные сооружения находятся в критическом состоянии. Призываем к тому, чтобы привели их в надлежащее состояние, сообщили TagilCity.ru в природоохранной прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что нарушения были выявлены давно, но администрация Горноуральского городского округа так и не предприняла никаких мер. Сброс отходов напрямую идёт в реку Вилюй, что наносит ущерб окружающей среде.