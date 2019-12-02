Синоптики обещают тагильчанам похолодание в начале недели

В понедельник, 2 декабря, днем ожидается -2 градуса, небольшой снег. Ветер — до 11 метров в секунду.

Во вторник, 3 декабря, в дневные часы синоптики обещают до -7 градусов, в ночное время — до -11 градусов. Возможен снег. Ветер — до 12 метров в секунду.

В среду днем будет до -8 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки -11 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Ветер — до 9 метров в секунду.