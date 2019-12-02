Синоптики обещают тагильчанам похолодание в начале недели
Сегодня, 09:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В первой половине недели, по данным Гисметео, тагильчан ждет небольшое похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 2 декабря, днем ожидается -2 градуса, небольшой снег. Ветер — до 11 метров в секунду.
Во вторник, 3 декабря, в дневные часы синоптики обещают до -7 градусов, в ночное время — до -11 градусов. Возможен снег. Ветер — до 12 метров в секунду.
В среду днем будет до -8 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки -11 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Ветер — до 9 метров в секунду.
В четверг днем еще немного похолодает, синоптики обещают до -9 градусов, ночью — до -12 градусов. Снег, ветер — до 8 метров в секунду.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей