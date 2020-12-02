Метеорологи три дня не фиксировали превышения ПДК в Нижнем Тагиле. А мы фиксировали

Возможно, у их станций неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже, рассказывает Эдуард Кадыров.