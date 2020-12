Метеорологи три дня не фиксировали превышения ПДК в Нижнем Тагиле. А мы фиксировали

С 27 по 30 ноября ФГБУ «Уральское УГМС» не выявило превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в Нижнем Тагиле, в то время как газоанализатор при замерах TagilCity.ru показывал превышения по двум веществам с 27 по 29 ноября.

По данным метеорологов, последние дни ноября в Нижнем Тагиле прошли без превышения ПДК вредных веществ, также от наблюдателей пунктов государственной сети не поступала информация о наличии в воздухе несвойственного запаха. Однако три дня подряд — с 27 по 29 ноября — редакция TagilCity.ru зафиксировала превышения по двум вредным веществам. 27 ноября при замерах на Вагонке было зафиксировано превышение диоксида серы в три с половиной раза ( 1,7 мг/м3, ПДК — 0,5 мг/м3).

( 28 ноября газовый анализатор при замерах на железнодорожном вокзале зафиксировал превышение диоксида азота в шесть раз ( 1,2 мг/м3, ПДК — 0,2 мг/м3) . Показания по диокиду серы не превысили ПДК. ( 0,2 мг/м3, ПДК — 0,5 мг/м3).

( . Показания по диокиду серы не превысили ПДК. ( 29 ноября редакция T agilCity.ru замеры также проводила на вокзале. Показания по диоксиду азота превысили предельно допустимую концентрацию в три раза ( 0,6 мг/м3, ПДК — 0,2 мг/м3). Эколог из города Сибай, который имеет опыт в замерах состояния атмосферного воздуха, объясняет отличие показателей в разных районах города расстоянием между местами замеров и погодными условиями. Возможно, у их станций неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже, рассказывает Эдуард Кадыров. Напомним, 23 ноября метеорологи зафиксировали превышения ПДК сероводорода в Нижнем Тагиле на пункте в Дзержинском районе, в тот день замеры TagilCity.ru проходили в 6,5 км от этого пункта - у железнодорожного вокзала - и также зафиксировали наличие этого вредного вещества в атмосфере, но в меньшем объеме. Рашид Исмаилов: «Речи об исключении Тагила из проекта „Чистый воздух“ не идет»

