Метеорологи три дня не фиксировали превышения ПДК в Нижнем Тагиле. А мы фиксировали

По данным метеорологов, последние дни ноября в Нижнем Тагиле прошли без превышения ПДК вредных веществ, также от наблюдателей пунктов государственной сети не поступала информация о наличии в воздухе несвойственного запаха.
Однако три дня подряд — с 27 по 29 ноября — редакция TagilCity.ru зафиксировала превышения по двум вредным веществам.
Эколог из города Сибай, который имеет опыт в замерах состояния атмосферного воздуха, объясняет отличие показателей в разных районах города расстоянием между местами замеров и погодными условиями.
Возможно, у их станций неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже, рассказывает Эдуард Кадыров.
Напомним, 23 ноября метеорологи зафиксировали превышения ПДК сероводорода в Нижнем Тагиле на пункте в Дзержинском районе, в тот день замеры TagilCity.ru проходили в 6,5 км от этого пункта - у железнодорожного вокзала - и также зафиксировали наличие этого вредного вещества в атмосфере, но в меньшем объеме.