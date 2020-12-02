На Урале главврач COVID-госпиталя назвал причины сложностей с дозвоном в поликлиники

Он отметил, что за время пандемии было сделано доукомплектование. С апреля 2020 года там работало восемь человек. Одновременно заболели шесть человек, а в пик пандемии там остался только один сотрудник. Малинкин добавил, что проблема была решена после опубликования на сайте больницы телефонов каждой поликлиники. Кроме того, помощь оказывают студенты медики.