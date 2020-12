На Урале главврач COVID-госпиталя назвал причины сложностей с дозвоном в поликлиники

Руководитель «ковидного» госпиталя в Екатеринбурге рассказал, почему у жителей города не получается дозвониться до поликлиник.

Причиной является то, что сотрудники колл-центра тоже болеют коронавирусом, рассказал Ура.ру главврач ЦГКБ № 24 Алексей Малинкин. Он отметил, что за время пандемии было сделано доукомплектование. С апреля 2020 года там работало восемь человек. Одновременно заболели шесть человек, а в пик пандемии там остался только один сотрудник. Малинкин добавил, что проблема была решена после опубликования на сайте больницы телефонов каждой поликлиники. Кроме того, помощь оказывают студенты медики. Напомним, ранее стало известно, что с 3 декабря в Свердловской области начнет работать единый колл-центр по номеру 122 для консультаций по коронавирусу. В Свердловской области заработает единая круглосуточная телефонная линия по COVID-19

