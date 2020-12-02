Показатели по нолям: замеры воздуха на Вагонке от TagilCity.ru 2 декабря

Показатели по нолям: замеры воздуха на Вагонке от TagilCity.ru 2 декабря

Сегодня, 17:23Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Сегодня, 2 декабря, редакция TagilCity.ru провела замеры в Дзержинском районе Нижнего Тагила возле возле стационарного пункта наблюдения за загрязнениями Уральской гидрометеослужбы.

Замеры проводились при температуре воздуха -12 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Такие погодные условия объявлены метеорологами, как неблагоприятные для рассеивания вредных веществ. НМУ первой степени действует в Нижнем Тагиле до 4 декабря.

Газоанализатор не зафиксировал наличие в воздухе пяти загрязняющих веществ — диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сереводорода.

Video:TagilCity.ru

Напомним, 1 декабря прибор показал превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в два раза в районе железнодорожного вокзала.

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