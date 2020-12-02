Показатели по нолям: замеры воздуха на Вагонке от TagilCity.ru 2 декабря

Замеры проводились при температуре воздуха -12 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Такие погодные условия объявлены метеорологами, как неблагоприятные для рассеивания вредных веществ. НМУ первой степени действует в Нижнем Тагиле до 4 декабря.