Свердловчанам разрешат закрывать больничные без визита к врачу. Об этом на брифинге оперштаба заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Никаких штрафных мер для медиков, закрывших больничный лист без личного визита пациента, накладываться не будут, рассказал Креков. Кроме того, замгубернатора сообщил о скором введении электронных больничных. Напомним, согласно новым распоряжениям главного санитарного врача РФ Анны Поповой, коронавирусным больным разрешили закрывать больничный уже после одного отрицательного теста. Профилактические «антиковидные» меры продлены до 2022 года

