В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19

В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 13:07Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле за сутки с 1 по 2 декабря подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего за время пандемии на территории города подтверждено 3025 случаев заболевания.

В Свердловской области за сутки выявили 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболеваемость идет на спад уже четвертый день. Кроме того, число выздоровевших больше, чем зараженных. Так, из больниц выписано 374 человека. Всего зараженных в регионе с начала пандемии насчитывается 47 063 человека, а выздоровевших — 39 288 человек. Также подтверждено 10 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 1047 человек.

Stories:
КоронавирусНижний Тагил
Related news:
заболевшиеНижний Тагилкоронавируспандемия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы