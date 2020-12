Владимир Путин объявил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил, что начало массовой вакцинации от коронавируса начнется на следующей неделе. Первыми прививку получат врачи и учителя.

Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации,на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ заявил президент. Российская промышленность также готова к производству нужного количества доз лекарства. Путин добавил, что производство идет полным ходом: Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что вакцинация начнется в январе 2021 года. Сам глава уже привился от коронавируса и пошутил, что «антител хватит на несколько человек». Высокинский назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге

