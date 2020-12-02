Владимир Путин объявил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Владимир Путин объявил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Сегодня, 19:23Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин объявил, что начало массовой вакцинации от коронавируса начнется на следующей неделе. Первыми прививку получат врачи и учителя.

Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации,на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ заявил президент.

Российская промышленность также готова к производству нужного количества доз лекарства. Путин добавил, что производство идет полным ходом:

Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что вакцинация начнется в январе 2021 года. Сам глава уже привился от коронавируса и пошутил, что «антител хватит на несколько человек».

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