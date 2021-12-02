Нагрудный знак, грамоты и благодарности от Минздрава РФ получили свердловские врачи

С докладом по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография» выступил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин. Он рассказал, что в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году открыт 21 фельдшерско-акушерский пункт. Они все были созданы взамен аварийных и в них имеется все необходимое для оказания помощи оборудование. Кроме того, в малонаселенные и труднодоступные пункты выезжают мобильные бригады, сообщает пресс-служба СОКБ № 1.