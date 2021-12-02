Нагрудный знак, грамоты и благодарности от Минздрава РФ получили свердловские врачи

Награждение состоялось на заседании коллегии регионального минздрава. Там же обсуждались вопросы организации работы на территории Свердловской области в условиях пандемии.
Кроме руководства ведомства, в мероприятии приняли участие представители Росздравнадзора, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, Законодательного собрания Свердловской области и руководители медицинских организаций.
С докладом по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография» выступил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин. Он рассказал, что в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году открыт 21 фельдшерско-акушерский пункт. Они все были созданы взамен аварийных и в них имеется все необходимое для оказания помощи оборудование. Кроме того, в малонаселенные и труднодоступные пункты выезжают мобильные бригады, сообщает пресс-служба СОКБ № 1.
Кроме того, Шастин рассказал о «бережливых поликлиниках». В проекте по введению новой модели работы уже участвует 80% учреждений. Из областного бюджета на программу и покупку оборудования было выделено 99 миллионов рублей.
Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе два крупных сосудистых центра и 12 первичных отделений получили дополнительно медоборудование, что сделало доступнее специализированную медпомощь. Данные мероприятия, по словам Шастина, позволили за 9 месяцев 2021 года снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В рамках борьбы с онкологией, добавил Шастин, открыты в 2021 году пять центров амбулаторной помощи в Первоуральске, Ирбите, Качканаре и два в Екатеринбурге. В 2022 году планируется открыть еще три центра и дооборудовать имеющиеся.
Замминистра здравоохранения региона Елена Чадова рассказала о развитии детского здравоохранения. Она отметила, что результаты достойные. В частности, за три года было куплено 500 единиц оборудования на 750 миллионов рублей. В каждой поликлинике региона сделаны открытые регистратуры, call-центры, игровые зоны и так далее. Кроме того, отметила Чадова, все 87 детских поликлиник уже перешли на новую модель оказания помощи.
В завершение заседания главврачи больниц получили рекомендации по улучшению работы.