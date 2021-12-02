Нагрудный знак, грамоты и благодарности от Минздрава РФ получили свердловские врачи

Нагрудный знак, грамоты и благодарности от Минздрава РФ получили свердловские врачи
Нагрудный знак, грамоты и благодарности от Минздрава РФ получили свердловские врачи
Сегодня, 14:49Здоровье и экологияФото: пресс-служба СОКБ №1
15 сотрудников медучреждений Свердловской области получили почетные грамоты и благодарности Минздрава РФ. Главному врачу Екатеринбургского клинического перинатального центра Сергею Мартиросяну был вручен нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Награждение состоялось на заседании коллегии регионального минздрава. Там же обсуждались вопросы организации работы на территории Свердловской области в условиях пандемии.

Кроме руководства ведомства, в мероприятии приняли участие представители Росздравнадзора, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, Законодательного собрания Свердловской области и руководители медицинских организаций.

С докладом по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография» выступил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин. Он рассказал, что в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году открыт 21 фельдшерско-акушерский пункт. Они все были созданы взамен аварийных и в них имеется все необходимое для оказания помощи оборудование. Кроме того, в малонаселенные и труднодоступные пункты выезжают мобильные бригады, сообщает пресс-служба СОКБ № 1.

Фото:пресс-служба СОКБ №1

Кроме того, Шастин рассказал о «бережливых поликлиниках». В проекте по введению новой модели работы уже участвует 80% учреждений. Из областного бюджета на программу и покупку оборудования было выделено 99 миллионов рублей.

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе два крупных сосудистых центра и 12 первичных отделений получили дополнительно медоборудование, что сделало доступнее специализированную медпомощь. Данные мероприятия, по словам Шастина, позволили за 9 месяцев 2021 года снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В рамках борьбы с онкологией, добавил Шастин, открыты в 2021 году пять центров амбулаторной помощи в Первоуральске, Ирбите, Качканаре и два в Екатеринбурге. В 2022 году планируется открыть еще три центра и дооборудовать имеющиеся.

Замминистра здравоохранения региона Елена Чадова рассказала о развитии детского здравоохранения. Она отметила, что результаты достойные. В частности, за три года было куплено 500 единиц оборудования на 750 миллионов рублей. В каждой поликлинике региона сделаны открытые регистратуры, call-центры, игровые зоны и так далее. Кроме того, отметила Чадова, все 87 детских поликлиник уже перешли на новую модель оказания помощи.

В завершение заседания главврачи больниц получили рекомендации по улучшению работы.

Свердловская областьнаграждениеврачи
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