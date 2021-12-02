Освободить незаконно захваченный участок леса обязал суд Среднеуральскую птицефабрику

Птицефабрика, по словам местных жителей, захватила большую часть леса, поставила шлагбаум и будку охраны, заявляя, что это частная собственность. Также там были установлены соответствующие таблички. Шлагбаум, рассказывают жители, затрудняли выезд на Серовский тракт. На территории леса у Сверднеуральской птицефабрики находятся ангары, используемые в качестве складов. Кроме того, шлагбаум не позволял проехать к пометохранилищам.