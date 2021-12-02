Освободить незаконно захваченный участок леса обязал суд Среднеуральскую птицефабрику

Освободить незаконно захваченный участок леса обязал суд Среднеуральскую птицефабрику
Освободить незаконно захваченный участок леса обязал суд Среднеуральскую птицефабрику
Сегодня, 09:08Здоровье и экологияФото: 1MI
Решение об освобождении незаконно занятого участка леса в отношении Среднеуральской птицефабрики вынес Верхнепышминский суд. Речь идет об участке леса, расположенном на территории Березовского лесничества.

Теперь птицефабрика обязана освободить этот участок леса, пишет ЕАН со ссылкой на суд Верхней Пышмы.

Птицефабрика, по словам местных жителей, захватила большую часть леса, поставила шлагбаум и будку охраны, заявляя, что это частная собственность. Также там были установлены соответствующие таблички. Шлагбаум, рассказывают жители, затрудняли выезд на Серовский тракт. На территории леса у Сверднеуральской птицефабрики находятся ангары, используемые в качестве складов. Кроме того, шлагбаум не позволял проехать к пометохранилищам.

Напомним, Среднеуральская птицефабрика прекратила свою работу 1 декабря. Производство было законсервировано. Сам выпуск продукции прекращен еще с 1 ноября.

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