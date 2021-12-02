Освободить незаконно захваченный участок леса обязал суд Среднеуральскую птицефабрику

Теперь птицефабрика обязана освободить этот участок леса, пишет ЕАН со ссылкой на суд Верхней Пышмы.
Птицефабрика, по словам местных жителей, захватила большую часть леса, поставила шлагбаум и будку охраны, заявляя, что это частная собственность. Также там были установлены соответствующие таблички. Шлагбаум, рассказывают жители, затрудняли выезд на Серовский тракт. На территории леса у Сверднеуральской птицефабрики находятся ангары, используемые в качестве складов. Кроме того, шлагбаум не позволял проехать к пометохранилищам.
Напомним, Среднеуральская птицефабрика прекратила свою работу 1 декабря. Производство было законсервировано. Сам выпуск продукции прекращен еще с 1 ноября.