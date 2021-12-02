Прием здоровых детей в поликлиниках Нижнего Тагила будет приостановлен

Прием здоровых детей в поликлиниках Нижнего Тагила будет приостановлен
Прием здоровых детей в поликлиниках Нижнего Тагила будет приостановлен
Сегодня, 11:16Здоровье и экологияФото: 1MI
Принимать здоровых детей с 6 по 12 декабря перестанут поликлиники Нижнего Тагила. Причиной стал всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей.

В частности, будут приостановлены взвешивания и прививки детей до года, до трех лет и неорганизованных детей, рассказала замглавврача ДГБ Ольга Булдакова.

Она отметила, что узкие специалисты будут принимать как обычно. Потоки пациентов планируется развести. Так, первичные больные будут проходить через фильтр-бокс или вызовы. Повторных пациентов будут принимать участковые все последующие дни.

В понедельник, 29 ноября, отметила Булдакова, было зафиксировано более 1,5 тысячи обращений в поликлиники, что в три раза превышает эпидпорог.

За последние две недели, по данным Роспотребнадзора Свердловской области, заболеваемость ОРВИ среди детей выросла более чем на 50%.

В Нижнем Тагиле на данный момент на карантин по ОРВИ и коронавирусу находятся 46 классов в 26 школах и 53 группы в детских садах.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
детиполиклиникаОРВИНижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы