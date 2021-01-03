Показатели загрязнений превышали ПДК 3 из 5 дней: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Показатели загрязнений превышали ПДК 3 из 5 дней: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:44Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Вот и наступил конец недели, а значит пора подвести итоги замеров воздуха, которые редакция TagilCity.ru ежедневно проводила в разных районах Нижнего Тагила.
  • 28 декабря - превышение разовой ПДК диоксида азота в 6,5 раз (показатель 1,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), формальдегида — в 1,2 раза (показатель 0,06 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3);
  • 29 декабря - превышение разовой ПДК диоксида азота в три раза (показатель 106 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3);
  • 30 декабря - превышений ПДК нет;
  • 2 января - превышений ПДК нет;
  • 3 января - превышение разовой ПДК сероводорода — в 17,5 раза (показатель 0,14 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3).

Таким образом, превышение нормы загрязнений воздуха наш прибор фиксировал три из пяти дней.

При этом наши данные по загрязнением опять отличаются от данных УГМС и по количеству выбросов (наши цифры больше), и по веществам, обнаруженным в атмосфере.

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