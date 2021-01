В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 32 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии было зафиксировано 3 658 случаев заболевания тагильчан. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 404 случая заболевания, всего коронавирусом заразились 59 793 человека. Количество выписанных свердловчан — 52 144, из них 407 пациентов выписали из медучреждений за сутки. Кроме того, от коронавируса за сутки скончались 18 человек, за все время пандемии от инфекции умерли 1 562 свердловчанина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter