В Свердловской области количество заболевших COVID-19 почти достигло 60 тысяч человек

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 почти достигло 60 тысяч человек

Сегодня, 13:22Здоровье и экологияPhoto: pixabay
В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 404 случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале вновь зарегистрировано более 400 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге — 148 случаев. Кроме того, коронавирус был зарегистрирован у жителей Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других городов.

За время пандемии в регионе зафиксировано 59 793 случая инфицирования.

577 человек находится в тяжелом состоянии, 333 лежат в реанимации, 223 — на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки зарегистрировано 24 150 случаев коронавируса. Больше всего в Москве — 3 851, Санкт-Петербурге — 3 738 и Московской области — 15 39. Всего количество заболевших россиян составило 3 236 787 человек.

В Свердловской области количество выписанных пациентов снова превышает число заболевших коронавирусом.

За сутки из медучреждений региона выписано 407 пациентов. Общее количество выписанных достигло 52 144 человека.

В России за сутки из больниц выписано 19 847 человек. Больше всего в Москве — 6 114, Московской области — 1 423 и Санкт-Петербурге — 906. Таким образом, количество выздоровевших составило 2 618 882 россиянина.

В Свердловской области суточная смертность от COVID-19 практически не изменилась.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 18 летальных случаев от коронавируса, всего от инфекции умерли 1 562 человека.

По стране за сутки умерли от инфекции 504 человека, за все время пандемии скончались 58 506 россиян.

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