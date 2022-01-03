Нехватка кадров и жалобы людей: как во время пандемии COVID-19 лечат россиян

О том, что система здравоохранения было не готова к связанным с пандемией вызовам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Новые известия» разбирались, что на самом деле происходит в медучреждениях, которые переживают второй год пандемии.

Мария Соколова В период непростых лет в России сильно выросли расходы на здравоохранение. Данные Федерального казначейства гласят, что за 10 месяцев 2019 года из бюджетов было потрачено 2,92 трлн рублей, а за такой же период, но уже в минувшем году — 3,84 трлн рублей. Стоит помнить и про финансирование здравоохранения по линии ОМС. В 2019 году было потрачено 2,19 трлн рублей. Прогнозируется, что итогам 2021 года расходы будут насчитывать около 7,15 трлн рублей. Таким образом, рост составляет 27,6%. За деньги жизнь не купишь Однако есть и отрицательная новость. Ее суть в том, что смертность в России выше, чем в ведущих странах. Подсчеты независимого демографа Алексея Ракши гласят, что с начала пандемия избыточная смертность, вероятно, уже достигла 1 млн человек. В данном критерии страна продолжает одерживать первое-второе место во всем мире. Получается, что Россия занимает 13% всех смертей от коронавируса. Но стоит помнить, что россияне не умираю по причине одного коронавируса. В начале минувшего года в Счетной палате сделали вывод, что с апреля по август вместо 26,2% среднее отклонение объемов оказания помощи насчитывает 52,4%. Результат от сокращения плановой медицинской помощи не заставил себя ждать: в ряде регионов по итогам 9 месяцев 2021 года, как отмечает Федеральный фонд ОМС, рост доли экстренных госпитализаций составил от 16% до 97%. А экстренная госпитализация — это всегда повышенный риск смерти человека. Страна одна, а медицина — разная По мнению президента «Лиги пациентов» Александра Саверских, в России отсутствует централизованная система здравоохранения. По этой причине на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае людей лечат лишь тогда, когда ситуация достигает критической отметки. Саверский рассказал, что в разных регионах разные системы здравоохранения. Из-за этого получается, что где-то список бесплатных лекарств насчитывает 76 наименований, а где-то — 650. Фото: "Новые известия" Зампред Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук придерживается мнения, что причина роста доли экстренных госпитализаций кроется в сокращение плановой помощи и перепрофилирование больниц под коронавирусные госпитали. Однако не всегда власти региона могут справиться с возведением новых стационаров. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович смогла предоставить данные об объемах оказания по всей России медицинской помощи в 2020 году. Из них можно сделать вывод, что средств теперь уходит больше, однако уменьшилось число граждан, которые получают данную помощь. Лариса Попович рассказала, что на 38 миллионов вызовов врачей «скорой помощи», которые были не связаны с коронавирусом, направлялось 133 млрд, на оплату 382 миллионов профилактических мероприятий и посещений с иными целями направлено 286 млрд. рублей, оказание неотложной помощи в 68 миллионах случаях стоило государству в 56 млрд. рублей, а почти 180 миллионов обращений в связи с заболеваниями обошлись в 417 млрд. рублей. Дефицит врачей растет, несмотря на «ковидные» выплаты Также ко всем текущим проблемам прибавилась еще одна — нехватка кадрового обеспечения больниц. В 2020 и в 2021 году Минздрав решил не публиковал статистические сборники. Опросы профессионального сообщества гласят, что 87% медиков сообщили о дефиците кадров, 37% врачей работают на 1,5 ставки, а 27%медиков — на две ставки. 47% респондентов уверены, что причина такой ситуации кроется в низкой заработной плате. Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Шишкин рассказал, что россияне также обратили внимание на понижение качества помощи и они этим недовольны. Среди причин недовольства на первое место вышло грубое, формальное отношение медиков к гражданам. Увеличилась доля тех, кто недоволен результатами лечения, что лечение не помогает,отметил эксперт.

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