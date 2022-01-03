Отметку в 17 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

Отметку в 17 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле
Отметку в 17 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:15Здоровье и экологияФото: 1MI
С начала пандемии на территории Нижнего Тагила зафиксировано свыше 17 тысяч человек, заболевших коронавирусом. В Первоуральске это число перевалило за 10 тысяч уральцев.

Данные два города заняли второе и третье места в антирейтинге свердловских муниципалитетов с наибольшим числом зараженных, сообщает местное управление Роспотребнадзора. В Нижнем Тагиле с период со 1 по 2 января выявлено 90 случаев.

Первое место по-прежнему остается за уральской столицей: там за все время диагностировано 73,8 тысячи случаев. Четвертые и пятые места: Каменск-Уральский и Каменский район (8,5 тысячи) и Ревда (6,6 тысячи). Также в антирейтинг попали Березовский — свыше 5 тысяч и Реж — свыше 4 тысяч.

В общей сложности на территории Среднего Урала коронавирус подхватили 199,5 тысячи человек.

Напомним, в Свердловской области второй день подряд фиксируется менее 500 случаев заражения. На 2 января было лабораторно подтверждено 466 новых эпизодов.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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