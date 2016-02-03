Нижний Тагил направил обращение губернатору Свердловской области о плачевном состоянии городских поликлиник

Жители Нижнего Тагила не оставили без внимания эти факты и написали жалобы на официальном сайте города.

В поликлинике, как мне объяснили, по причине ветхости не работает и не будет работать лифт. Лично мне со сломанной ногой пришлось прыгать на 4 этаж, чтобы сделать рентгеновский снимок. При этом больница не оборудована пандусом для инвалидов. Нет для травмированных больных ни кресла, ни костылей, ни тросточки, чтобы хоть как-то облегчить больным передвижение по этажам и кабинетам. В целом состояние поликлиники удручающее и заслуживает внимания Администрации города негодует один тагильчанин.

Однако проблемы есть не только у тех больных, которые ограничены в движении.

В поликлинике на всех этажах закрыты туалеты. Один общий для всех открыт только на первом этаже. Когда откроют туалеты для людей, а не для медперсонала на этажах? Это издевательство и унижение посетителей и пациентов. В советское время туалеты все были открыты вторит первому тагильчанину другой посетитель медучреждения.

Здравоохранение в Нижнем Тагиле находится под управлением не городской администрации, а Министерства здравоохранения Свердловской области. Поэтому ранее все обращения граждан пересылались в министерство на имя министра здравоохранения Аркадия Белявского. Бездействие министерства заставило Администрацию Нижнего Тагила пойти другим путём.

Больше всего жалоб в городской контроль идёт по третьей поликлинике. Заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев дал поручение направить письмо губернатору области. К письму будут приложены жалобы. Так как у нас с вами нет городской медицины, все полномочия региональные, то мы писали Белявскому в министерство на неудовлетворённость тагильчан услугами, предоставляемыми городскими медучреждениями, в частности, третьей поликлиникой. А поскольку это идёт постоянно — полномочия не исполняются — решили написать письмо губернатору рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Администрации города.

Журналисту пока не удалось связаться с главным врачом поликлиники, ответил секретарь. Она рассказала о том, что проблемы поликлиники сильно преувеличены:

Лифт не работал два часа. Лифтёра с температурой 39 градусов увезли с рабочего места. Вызвали из дома лифтёршу и запустили лифт. Туалеты работают все, на каждом этаже! Я уже лично, хоть я и секретарь, их хожу проверяю. Просто люди в них подолгу сидят. Уже не знаем, что делать. У нас для сотрудников туалетов меньше оказалось.

Конечно, осталась проблема с очередями, но эту проблему поликлинике своими силами не решить, нужна помощь министерства. Как бы то ни было, письмо будет отправлено, и губернатора проинформируют о проблемах тагильчан. И лишь время покажет, будет ли областным руководством предприняты хоть какие-то действия, чтобы вырвать третью городскую поликлинику из цепкой хватки прошлого и превратить её в современное медучреждение.

Напомним, проведённое в декабре расследование TagilCity.ru показало, что в Нижнем Тагиле поликлиники не обеспечивают пациентов бесплатными бахилами, хотя по закону должны. Это относилось и к третьей городской поликлинике.