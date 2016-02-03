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Нижний Тагил направил обращение губернатору Свердловской области о плачевном состоянии городских поликлиник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил направил обращение губернатору Свердловской области о плачевном состоянии городских поликлиник

3 февраля 2016, 14:35Здоровье и экологияДенис Таратонов
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