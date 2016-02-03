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В Свердловской области на фото со спутников зафиксировано порядка 50 нелегальных делянок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области на фото со спутников зафиксировано порядка 50 нелегальных делянок

3 февраля 2016, 09:45Здоровье и экология
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