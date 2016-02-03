В Свердловской области на фото со спутников зафиксировано порядка 50 нелегальных делянок

Лидер черного списка – территория Алапаевского лесничества, где выявлено 17 противозаконных рубок лесных насаждений. Нелегально спиливают деревья и на территории Алапаевского, Верхотурского, Режевского, Ирбитского, Красноуфимского, Синячихинского и Камышловского лесничеств.

Сейчас на точки нелегальных делянок выезжают сотрудники государственного лесного надзора Департамента. 18 нарушений уже подтверждено. Из-за большого снежного покрова сложно определить точные объемы зафиксированных нелегальных рубок и размер ущерба, который был причинен лесам. Все материалы будут переданы в ГУ МВД России по Свердловской области, должностные лица лесничеств привлечены к дисциплинарной ответственности.