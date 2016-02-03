Внеочередные каникулы школьников Нижнего Тагила из-за гриппа продлятся как минимум до пятницы (ФОТО)

Самое главное, нам нужно определиться, с какого числа выводить детей в образовательные учреждения. Все мы понимаем, что чем дольше мы их держим дома, тем больше они расхолаживаются сказал заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила Валерий Суров.

В ходе собрания выступавшие сообщили, что ситуация в лучшую сторону не изменилась и осталась напряженной. Поэтому карантинные мероприятия было решено продлить до пятницы. В пятницу совещание соберётся ещё раз и рассмотрит информацию по ситуации в городе за неделю. На основании этих данных будет принято решение о том, выводить детей в школу с понедельника или нет.

Кроме того, останется в силе запрет на проведение с участием школьников массовых мероприятий в закрытых помещениях. Так, например, было отменено соревнование по дзюдо. Выезжать на массовые мероприятия в другие города тоже запрещено.