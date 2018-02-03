Школьники и детсадовцы из Екатеринбурга попали в больницу с острой кишечной инфекцией

Речь идёт о школе №64 на Юго-Западе. У младшеклассников отменили уроки, а для старших классов ввели сокращённое расписание. Есть информация, что некоторые ребята поступили в детскую больницу на карете скорой помощи.

В городском департаменте образования информацию о ситуации подтвердили и сообщили, что учебное заведение вернётся к нормальному режиму работы в понедельник. Третий этаж, а также столовая закрыты на дезинфекцию. Также отметили, что в субботу обучение юных екатеринбуржцев будет происходить дистанционно. Причины распространения острой кишечной инфекции выясняются.

Интересно, что подобная инфекция была зафиксирована в другой школе – в 74-й на ВИЗе. За один день заболели сразу 14 человек из одного класса. Проблемы со здоровьем, в частности рвота и температура, у школьников начались с вечера 31 января. Класс был закрыт на карантин, однако те ребята, которые были в школе до закрытия, позже попали в больницу с аналогичными симптомами.

Официально информацию о наличии инфекции в школе №74 представители Горздрава не подтвердили. Есть информация о двух заболевших, которые находятся под наблюдением медицинских работников.

Помимо этого, проверка поводится в детском саду №301 на улице Московской. Там группа детей от трёх лет была закрыта на карантин. Из 37 воспитанников 20 страдают от рвоты. В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о четырех экстренных извещениях. Специалисты будут разбираться, в чём дело, передает «E1.ru».