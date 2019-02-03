Минприроды ищет подрядчика для благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге

В Свердловской области снова объявлен тендер на благоустройство Шарташского парка в Екатеринбурге. Начальная цена контракта составила 360 млн 227 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 февраля. Аукцион назначен на 25 февраля.

Исполнитель должен будет провести благоустройство Шарташского лесопарка, создать инженерное обустройство и велосипедные дорожки. Также в рамках проекта планируется внедрение системы видеонаблюдения, установка шлагбаумов, лотков водоотведения, мусорных контейнеров, а также строительство площадок с тренажерами и установка освещения, информирует ЕАН.