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Минприроды ищет подрядчика для благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минприроды ищет подрядчика для благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге

Сегодня, 15:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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