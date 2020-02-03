В Минпироды рассказали, когда Черноисточинский пруд избавится от гниющих водорослей
Черноисточинский пруд, из которого поступает вода в квартиры жителей Нижнего Тагила, избавится от сине-зеленых водорослей к 2022 году, об этом рассказал АН «Между строк» министр природных ресурсов и экологии в Свердловской области Алексей Кузнецов.
Совокупный объем финансирования реабилитации водохранилища составит 516,6 миллиона рублей, в 2021 и 2022 годах на мероприятия потратят 400 миллионов рублей. Средства уже заложены в федеральном бюджете.
Как сообщил Кузнецов, для очистки Черноисточинского пруда будут использовать механический способ.
Уберём илы. Если начнём работать в этом и в том году, то уже со следующего за ними года цветения прекратятся. Может, мы ещё биологические какие-то способы будем применять дополнительно, говорит Кузнецов.
В этом году из федерального бюджета поступят 9,3 миллиона рублей, деньги ожидаются весной. Проект реабилитации водоема уже прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.
Все работы по реабилитации, по словам министра, закончатся в 2024 году.
Напомним, проблема Черноисточинского пруда существует уже несколько лет. Летом прошлого года в пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Аналогичная ситуация происходила в 2016 году. На минувшей неделе стало известно, что природоохранная прокуратура установила, что «Водоканал-НТ» осуществлял незаконный сброс поверхностных вод в Черноисточинский пруд. Предприятие оштрафовано на 150 тысяч рублей.