В Минпироды рассказали, когда Черноисточинский пруд избавится от гниющих водорослей

Совокупный объем финансирования реабилитации водохранилища составит 516,6 миллиона рублей, в 2021 и 2022 годах на мероприятия потратят 400 миллионов рублей. Средства уже заложены в федеральном бюджете.

Как сообщил Кузнецов, для очистки Черноисточинского пруда будут использовать механический способ.

Уберём илы. Если начнём работать в этом и в том году, то уже со следующего за ними года цветения прекратятся. Может, мы ещё биологические какие-то способы будем применять дополнительно, говорит Кузнецов.

В этом году из федерального бюджета поступят 9,3 миллиона рублей, деньги ожидаются весной. Проект реабилитации водоема уже прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.

Все работы по реабилитации, по словам министра, закончатся в 2024 году.