В Нижнем Тагиле УКБТМ выделил два миллиона рублей на очистку и обработку сточных вод

В договоре перечислены вещества и материалы, запрещённые к сбросу: окалина, известь, песок, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные и производственные отходы, нерастворимые жиры, твёрдые бытовых отходы и биологически жесткие активные вещества. Также кислоты, щёлочи, растворы и вещества, образующие токсичные газы, взрывоопасные смеси и токсичные газы.