В Нижнем Тагиле УКБТМ выделил два миллиона рублей на очистку и обработку сточных вод
Сегодня, 09:33Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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27 января АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Нижнего Тагила разместило аукцион по поиску подрядчика для оказания услуг по приему и транспортировке сточных вод. Стоимость контракта — два миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В договоре перечислены вещества и материалы, запрещённые к сбросу: окалина, известь, песок, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные и производственные отходы, нерастворимые жиры, твёрдые бытовых отходы и биологически жесткие активные вещества. Также кислоты, щёлочи, растворы и вещества, образующие токсичные газы, взрывоопасные смеси и токсичные газы.
Срок предоставления документации — с 16 января по 17 февраля.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует с 1 января года по 31 декабря.
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