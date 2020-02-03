Зараженные коронавирусом иностранцы будут депортированы из России

Такая возможность предусмотрена по утвержденному национальному плану по предупреждению завоза и распространения инфекции. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр напомнил, что в соответствии с постановлением, подписанным 31 января, коронавирус включен в список опасных заболеваний. Кроме того, он утвердил план по борьбе с распространением инфекции в России.

Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин, сказал Мишустин.

Он заверил, что ситуация контролируется и в стране есть все необходимое для борьбы с вирусом. Кроме того, передвижение граждан из Китая через границу ограничено, а больные вирусом изолированы.