Зараженные коронавирусом иностранцы будут депортированы из России
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о возможной депортации из России иностранцев, зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает РБК.
Такая возможность предусмотрена по утвержденному национальному плану по предупреждению завоза и распространения инфекции. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр напомнил, что в соответствии с постановлением, подписанным 31 января, коронавирус включен в список опасных заболеваний. Кроме того, он утвердил план по борьбе с распространением инфекции в России.
Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин, сказал Мишустин.
Он заверил, что ситуация контролируется и в стране есть все необходимое для борьбы с вирусом. Кроме того, передвижение граждан из Китая через границу ограничено, а больные вирусом изолированы.
Распространение коронавируса в России началось в декабре 2019 года в Китае, Ухань. По данным на третье февраля количество зараженных в стране достигло более 17 тысяч человек. При этом, погиб 361 человек, а 475 вылечены. Кроме того, зарегистрированы первые случаи заражения в России. На данный момент есть два случая подтвержденной инфекции — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба зараженных являются гражданами Китая. На днях две девушки из Нижнего Тагила были госпитализированы с подозрением на инфекцию, но диагноз не подтвердился. На данный момент проверку на наличие инфекции проходят 11 уральцев, побывавших в Китае.