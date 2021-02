В Свердловской области отменили тест на коронавирус по прибытию из-за рубежа туристам, поставившим прививку от COVID-19.

На брифинге оперативного штаба вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что от ПЦР-теста на коронавирус освобождаются граждане, прибывшие из-за рубежа и поставившие вакцину от COVID-19. Прошедшим вакцинацию не нужно сдавать тест по возвращению из-за границы, сказал Павел Креков. Напомним, 1 февраля в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» открылся второй пункт по тестированию на коронавирус. В Кольцово открылся еще один пункт тестирования на COVID-19

