Превышение ПДК диоксида азота в четыре раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 февраля

Максимальный показатель вещества составил 0,8 мг/м3, что превысило разовую ПДК (0,2 мг/м3) в четыре раза. Показатели диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида остались по нолям. Замеры проходили при температуре воздуха -6 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.
Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество влияет на органы дыхания человека, вызывая бронхит, астму, отек горла и другие заболевания. Также диоксид азота может вызывать анемию, кислородное голодание и онкологические заболевания.
Напомним, 2 февраля в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано превышение диоксида азота и сероводорода до 12,5 раза.