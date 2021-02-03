Превышение ПДК диоксида азота в четыре раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 февраля

Превышение ПДК диоксида азота в четыре раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 февраля

Сегодня, 15:56Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
3 февраля возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле во время замеров воздуха на наличие выбросов газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота. Превышение нормы веществ-загрязнителей редакция TagilCity.ru фиксирует уже восьмой день подряд.

Максимальный показатель вещества составил 0,8 мг/м3, что превысило разовую ПДК (0,2 мг/м3) в четыре раза. Показатели диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида остались по нолям. Замеры проходили при температуре воздуха -6 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество влияет на органы дыхания человека, вызывая бронхит, астму, отек горла и другие заболевания. Также диоксид азота может вызывать анемию, кислородное голодание и онкологические заболевания.

Напомним, 2 февраля в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано превышение диоксида азота и сероводорода до 12,5 раза.

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