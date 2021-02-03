Превышение ПДК диоксида азота в четыре раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 февраля

Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество влияет на органы дыхания человека, вызывая бронхит, астму, отек горла и другие заболевания. Также диоксид азота может вызывать анемию, кислородное голодание и онкологические заболевания.