Природный парк «Река Чусовая» будет благоустроен в 2021 году

Планируется, что в парке «Река Чусовая» будет установлена новая туристская стоянка. Она появится на территории Нижнего Тагила, на правом берегу реки Чусовой и в одном километре от деревни Усть-Утка. Отмечается, что стоянка будет иметь навес, туалет и стол со скамейками, рассчитанными на отдых десяти человек.