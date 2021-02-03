Природный парк «Река Чусовая» будет благоустроен в 2021 году

Природный парк «Река Чусовая» будет благоустроен в 2021 году

Вчера, 22:13Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области приняло решение, какие парки будут благоустроены в 2021 году. В перечень попал природный парк «Река Чусовая», сообщает департамент информполитики региона.

Планируется, что в парке «Река Чусовая» будет установлена новая туристская стоянка. Она появится на территории Нижнего Тагила, на правом берегу реки Чусовой и в одном километре от деревни Усть-Утка. Отмечается, что стоянка будет иметь навес, туалет и стол со скамейками, рассчитанными на отдых десяти человек.

Улучшение парков, по словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, привлечет больше посетителей, а также сделает отдых на природе доступней для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в 2021 году будут обновлены Мало-Истокский и Калиновский лесопарки.

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