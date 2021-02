Разработчик: иммунитет к COVID-19 после вакцины «Спутник V» сохраняется до двух лет

Иммунитет у человека, которому сделали прививку «Спутник V» может сохраняться на протяжении двух и более лет, сообщают «Новые известия».

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает примерно одинаковую эффективность после вакцинации пациентов разных возрастов, сообщил директор НИИ Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, проведенные эксперименты показывают, что действие вакцины будет не несколько месяцев, как предполагалось изначально, а минимум два года, а, возможно, и больше. Гинцбург добавил, что аденовирусная платформа, на основе которой создан «Спутник V», подтвердила, что является наиболее перспективной и безопасной. Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что медицинский научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутник V». Они проводились на 19,8 тысячи российских добровольцах. В статье доказывается, что российская вакцина от COVID-19 эффективна на 91,6% при проведении исследований на возрастной группе от 18 до 60 лет и на 91,8% при испытании препарата на людях старше 60 лет. Сейчас препарат зарегистрирован уже в 16 странах мира. Напомним, жители Нижнего Тагила могут записаться на прививку от коронавируса «Спутник V» на сайтах медучреждений города. Кроме того, ожидается поступление вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана

