Разработчик: иммунитет к COVID-19 после вакцины «Спутник V» сохраняется до двух лет

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что медицинский научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутник V». Они проводились на 19,8 тысячи российских добровольцах. В статье доказывается, что российская вакцина от COVID-19 эффективна на 91,6% при проведении исследований на возрастной группе от 18 до 60 лет и на 91,8% при испытании препарата на людях старше 60 лет. Сейчас препарат зарегистрирован уже в 16 странах мира.