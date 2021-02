Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-службы Уральского гидрометцентра.

Предупреждение начинает действовать с 3 февраля и продлится до 4 февраля 20.00. На территории города возможны метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей. Напомним, 3 февраля возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле во время ежедневных замеров воздуха на наличие выбросов газоанализатор редакции TagilCity.ru показал превышение разовой ПДК диоксида азота в четыре раза. Превышение ПДК диоксида азота в четыре раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 февраля

