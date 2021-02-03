В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 15 случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 15 случаев COVID-19

Сегодня, 13:57Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Таким образом, с начала пандемии инфекция выявлена у 4 303 тагильчан.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 334 случая заболевания, за время пандемии — 71 479 жителей региона. 337 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 152 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки из медучреждений региона выписано 355 пациентов, за все время выздоровело 64 144 человека. Со 2 по 3 февраля зафиксировано 16 случаев смерти от коронавируса, за время пандемии от инфекции скончалось 2 079 свердловчан.

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