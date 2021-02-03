В Свердловской области будут свернуты еще 1,2 тысячи «ковидных» коек

В Свердловской области будут свернуты еще 1,2 тысячи «ковидных» коек

Сегодня, 15:14Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области улучшилась эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. В связи с этим закрывается 1,2 тысячи «ковидных» коек,

Вице-губернатор рассказал, что ранее количеством амбулаторных больных коронавирусом в больницах достигало 26 тысяч человек. Теперь на дому лечатся девять тысяч свердловчан.

По нагрузке на медицинские учреждения мы можем сделать вывод об улучшении обстановки, заявил Павел Креков.

В связи с этим, замгубернатора объявил о закрытии в ближайшее время 1,2 тысячи койко-мест в «ковидных» госпиталях Свердловской области.

Напомним, 1 февраля закрылась «красная зона» в ЦГБ Берозовского. Отделения терапии, неврологии и кардиологии перешли к плановому приему пациентов.

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