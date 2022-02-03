Кашель, головокружение и тошнота. На что жаловались тагильчане во время смога?

Кашель, головокружение и тошнота. На что жаловались тагильчане во время смога?
Кашель, головокружение и тошнота. На что жаловались тагильчане во время смога?
Сегодня, 09:21Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru

Тагильчане массово жалуются на кашель, головокружение и тошноту из-за смога

Удушающий смог, который при полном штиле навис над Нижним Тагилом в конце января, не прошел для горожан бесследно. Они жаловались на резкое ухудшение здоровья, а некоторые связали смерть близких с появлением ядовитого тумана.

Жалобы на здоровье поступают со всех районов города

Одними из первых последствия смога почувствовали на себе жители Алтайского микрорайона на Вагонке.

У меня сразу же отекло горло, начался кашель. Заложило нос. На следующий день у всей семьи были сопли с примесью крови,рассказала тагильчанка в беседе с редакцией.

В соцсетях жители разных районов города писали о головной боли, головокружении, тошноте и затрудненном дыхании.

Центр города
Фото:Елена Панчёха

У меня целый день на работе болели глаза и голова,пожаловалась жительница Тагилстроя.

Досталось и тем, кому не повезло в эти дни болеть простудными заболеваниями. Удушливый туман обострил симптомы болезни.

Я ушла на больничный с небольшой болью в горле, насморком и невысокой температурой. В принципе ничего особенного. А в воскресенье, 31 января, и на следующий день я не могла оторвать голову от подушки. Отекла вся слизистая в носу, дышать было невозможно. И страшная головная боль. Помогли только антигистаминные. Врач сказала, что это аллергия, которая усугубила простуду,поделилась с TagilCity.ru жительница города.

Кстати, смог накрыл и ЦГБ № 1 на улице Максарева, где тагильчане со всего города лечатся от коронавируса. На фото, сделанном жительницей близлежащего дома, видно, что семиэтажное здание больницы было полностью окутано туманом.

Вид на ЦГБ № 1
Фото:Юлия Аносова

А некоторые связывают смерть своих близких именно с появлением удушливого смога. 1 февраля скончалась педагог школы № 32 с 40-летним стажем Валерия Ляшенко. В соцсетях появилось сообщение, что последние годы учительница боролась с легочным заболеванием. А смог, повисший над Нижним Тагилом, усугубил ее состояние, что привело к смерти.

Что же содержалось в том ядовитом тумане?

Посты «Уральского УГМС» фиксировали в эти дни превышение сероводорода до 20 раз, а также формальдегида. А Роспотребнадзор выявил повышенную концентрацию мелкодисперсной пыли. Газоанализатор редакции TagilCity.ru также показывал превышение сероводорода и диоксида азота.

По последним данным ВОЗ, девять из десяти человек дышат воздухом с высоким содержанием загрязняющих веществ, в результате более двух миллионов людей ежегодно умирают от болезней сердца и более миллиона — от инсульта.

Ученые выделяют несколько видов смога. Тот, который накрыл Нижний Тагил в минувшие выходные, относится к фотохимическому.

В нем могут содержаться:

  • оксиды азота. Главными источниками фотохимического тумана являются выхлопные газы и выбросы от сжигания топлива на теплоэлектростанциях, металлургических заводах и деятельности других промышленных предприятий. При контакте вещество способно вызвать раздражение глаз и носоглотки, затрудненное дыхание;
  • летучие органические соединения. Выделяются красками, эмалями, бензином и т. п. Негативно действуют на взрослых и детей, могут вызвать рвоту, головокружение, потерю сознания, привести к поражению почек;
  • озон. Этот газ под действием солнца соединяется с другими атомами, образуя токсичные канцерогенные соединения. Например, формальдегид, который при долгом воздействии может вызывать рак. Также при превышении предельно допустимого уровня этот газ может спровоцировать жжение в груди, сухой кашель, резь в глазах.
  • частицы PM2.5 и PM10 (мелкодисперсная пыль). В эту группу входят капельки жидкости, мелкие частицы золы, пыли и других веществ. Так как они обладают малым весом, они не оседают на поверхностях, а остаются в воздухе. Вредоносные РМ2.5 легко преодолевают природные защитные барьеры организма, проникают в легкие и кровь, постепенно накапливаясь и способствуя развитию пневмонии, инсульта, рака легких. Также выявлена взаимосвязь между вдыханием частиц размером менее 10 мкм и сокращением продолжительности жизни более чем на 6 месяцев.

По статистике ВОЗ, загрязнение воздуха взвешенными частицами становится причиной смерти семи миллионов людей ежегодно.

Пока что ни одно ведомство не озвучило официальную версию возникновения смога в Нижнем Тагиле. Только природоохранная прокуратура сообщила, что проведет проверку после публикации TagilCity.ru об удушливом тумане. Отмалчиваются и промышленные предприятия города. Или, как например ЕВРАЗ НТМК, объясняют появление смога сложными метеоусловиями и заявляют, что не имеют к его возникновению никакого отношения.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилЭкология
Материалы по теме:
здоровьежалобысмогНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы