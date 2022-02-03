Кашель, головокружение и тошнота. На что жаловались тагильчане во время смога?

Одними из первых последствия смога почувствовали на себе жители Алтайского микрорайона на Вагонке.
У меня сразу же отекло горло, начался кашель. Заложило нос. На следующий день у всей семьи были сопли с примесью крови,рассказала тагильчанка в беседе с редакцией.
В соцсетях жители разных районов города писали о головной боли, головокружении, тошноте и затрудненном дыхании.
У меня целый день на работе болели глаза и голова,пожаловалась жительница Тагилстроя.
Досталось и тем, кому не повезло в эти дни болеть простудными заболеваниями. Удушливый туман обострил симптомы болезни.
Я ушла на больничный с небольшой болью в горле, насморком и невысокой температурой. В принципе ничего особенного. А в воскресенье, 31 января, и на следующий день я не могла оторвать голову от подушки. Отекла вся слизистая в носу, дышать было невозможно. И страшная головная боль. Помогли только антигистаминные. Врач сказала, что это аллергия, которая усугубила простуду,поделилась с TagilCity.ru жительница города.
Кстати, смог накрыл и ЦГБ № 1 на улице Максарева, где тагильчане со всего города лечатся от коронавируса. На фото, сделанном жительницей близлежащего дома, видно, что семиэтажное здание больницы было полностью окутано туманом.
А некоторые связывают смерть своих близких именно с появлением удушливого смога. 1 февраля скончалась педагог школы № 32 с 40-летним стажем Валерия Ляшенко. В соцсетях появилось сообщение, что последние годы учительница боролась с легочным заболеванием. А смог, повисший над Нижним Тагилом, усугубил ее состояние, что привело к смерти.
Посты «Уральского УГМС» фиксировали в эти дни превышение сероводорода до 20 раз, а также формальдегида. А Роспотребнадзор выявил повышенную концентрацию мелкодисперсной пыли. Газоанализатор редакции TagilCity.ru также показывал превышение сероводорода и диоксида азота.
По последним данным ВОЗ, девять из десяти человек дышат воздухом с высоким содержанием загрязняющих веществ, в результате более двух миллионов людей ежегодно умирают от болезней сердца и более миллиона — от инсульта.
Ученые выделяют несколько видов смога. Тот, который накрыл Нижний Тагил в минувшие выходные, относится к фотохимическому.
В нем могут содержаться:
По статистике ВОЗ, загрязнение воздуха взвешенными частицами становится причиной смерти семи миллионов людей ежегодно.
Пока что ни одно ведомство не озвучило официальную версию возникновения смога в Нижнем Тагиле. Только природоохранная прокуратура сообщила, что проведет проверку после публикации TagilCity.ru об удушливом тумане. Отмалчиваются и промышленные предприятия города. Или, как например ЕВРАЗ НТМК, объясняют появление смога сложными метеоусловиями и заявляют, что не имеют к его возникновению никакого отношения.