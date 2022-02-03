Кашель, головокружение и тошнота. На что жаловались тагильчане во время смога?

Я ушла на больничный с небольшой болью в горле, насморком и невысокой температурой. В принципе ничего особенного. А в воскресенье, 31 января, и на следующий день я не могла оторвать голову от подушки. Отекла вся слизистая в носу, дышать было невозможно. И страшная головная боль. Помогли только антигистаминные. Врач сказала, что это аллергия, которая усугубила простуду,поделилась с TagilCity.ru жительница города.