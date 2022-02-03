Об оформлении больничного дистанционно рассказал свердловский губернатор

Закрытие больничного также возможно дистанционно без похода в поликлинику. Тогда закрытый документ будет направлен работодателю. Куйвашев также напомнил, что с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются. А перед закрытием с пациентом свяжется медик и уточнит, как он себя чувствует. При наличии болезни документ продлевается.