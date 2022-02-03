Об оформлении больничного дистанционно рассказал свердловский губернатор

Причиной такого ответа стало множество вопросов от жителей региона. Некоторые, по его словам, утверждают, что в больницах не слышали о такой возможности, где-то медики вынуждают пациентов приходить в больницу.
Однако открыть больничный можно дистанционно. Куйвашев выложил на своей странице в Instagram инструкцию по его получению.
Он посоветовал оставаться дома при наличии симптомов ОРВИ или подтвержденного коронавируса. Медика можно вызвать на дом по номеру телефона поликлиники или 122. После осмотра врач должен открыть больничный лист.
Губернатор уточнил, что сделать это можно даже после консультации по телефону.
Если вы контактировали с заболевшим коронавирусом и у вас нет симптомов ОРВИ, вы обязаны соблюдать карантин, и вам откроют больничный, если после вакцинации или перенесенного ковида прошло более 6 месяцев, отметил губернатор.
Закрытие больничного также возможно дистанционно без похода в поликлинику. Тогда закрытый документ будет направлен работодателю. Куйвашев также напомнил, что с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются. А перед закрытием с пациентом свяжется медик и уточнит, как он себя чувствует. При наличии болезни документ продлевается.
Если пациент является контактным с коронавирусным больным, то через 7 дней его больничный автоматически закрывается.