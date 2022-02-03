Превышение ПДК сероводорода снова зафиксировано в Нижнем Тагиле

В очередной раз в Нижнем Тагиле в ночь на 2 февраля зафиксировано превышение ПДК сероводорода на Красном Камне. Показатель составил 3,5 ПДК.

Также газоанализаторы той же станции отмечали превышение с 00.00 до 19.20. Оно составило от 1,1 до 3,5 ПДК. На Тагилстрое с 00.40 до 15.20 индекс составил от 1,1 до 2,5 ПДК. Напомним, предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле с конца января. В этот период посты УГМС фиксировали превышение сероводорода до 20 раз, а также формальдегида. Роспотребнадзор выявил высокое содержание мелкодиперсной пыли в воздухе. В течение нескольких дней тагильчане жаловались на ухудшение самочувствия, кашель и головокружение. Кто-то ушел на больничный, а некоторые связали смерть родных со смогом. Кашель, головокружение и тошнота. На что жаловались тагильчане во время смога?

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