Превышение ПДК сероводорода снова зафиксировано в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК сероводорода снова зафиксировано в Нижнем Тагиле
Превышение ПДК сероводорода снова зафиксировано в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:38Здоровье и экологияФото: 1MI
В очередной раз в Нижнем Тагиле в ночь на 2 февраля зафиксировано превышение ПДК сероводорода на Красном Камне. Показатель составил 3,5 ПДК.

Также газоанализаторы той же станции отмечали превышение с 00.00 до 19.20. Оно составило от 1,1 до 3,5 ПДК. На Тагилстрое с 00.40 до 15.20 индекс составил от 1,1 до 2,5 ПДК.

Напомним, предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле с конца января. В этот период посты УГМС фиксировали превышение сероводорода до 20 раз, а также формальдегида. Роспотребнадзор выявил высокое содержание мелкодиперсной пыли в воздухе. В течение нескольких дней тагильчане жаловались на ухудшение самочувствия, кашель и головокружение. Кто-то ушел на больничный, а некоторые связали смерть родных со смогом.

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