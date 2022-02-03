ЦГБ № 2 Екатеринбурга оказалась аутсайдером среди медучреждений Свердловской области

ЦГБ № 2 Екатеринбурга оказалась аутсайдером среди медучреждений Свердловской области
ЦГБ № 2 Екатеринбурга оказалась аутсайдером среди медучреждений Свердловской области
Сегодня, 09:01Здоровье и экологияФото: 1MI

Свердловский минздрав раскритиковал ЦГБ № 2 Екатеринбурга за плохую работу

Свердловский Минздрав раскритиковал работу Центральной городской больницы № 2 Екатеринбурга. По мнению чиновников, колл-центр этого медицинского учреждения не справляется с количеством звонком. Есть жалобы и от пациентов с коронавирусом.

2 февраля на закрытом совещании в минздраве области обсуждалась работа медицинских учреждений. Одной из самых неблагополучных в этом плане названа деятельность Центральной городской больницы № 2 Екатеринбурга. Чиновники сочли, что администрация не справляется с поставленными задачами, сообщает Е1. Многие жители города не могут дозвониться в колл-центр ЦГБ, а пациенты жалуются, заболевшие коронавирусом — в том числе.

Проколы в обслуживании пациентов в больнице объясняют целым списком различных причин. Первая из них — техническая. По объяснениям руководства ЦГБ, телефонные линии колл-центра действительно, «перегреваются». Но вины диспетчеров нет, техника не рассчитана на такую большую нагрузку. И даже если увеличить количество операторов для приема звонков, это ничего не изменит.

Данная больница сегодня обслуживает более 161 тысячи человек. Ежеминутно сюда обращаются более 150 абонентов. С ростом числа заболевших ОРВИ в регионе нагрузка на АТС возросла многократно. Проблему пытались решить еще в октябре, добавив количество операторов связи. Однако время дозвона в больницу после этого сократилось только на 20%. И тогда уже в январе штат колл-центра довели до 15 человек. Больше трудоустраивать нет смысла, ведь это и есть тот самый «потолок» многоканального телефона.

Но выход из положения есть. В настоящее время принято решение о передаче колл-центра больницы на аутсорсинг компании, у которой больше телекоммуникационных возможностей.

Мы надеемся, что начиная с вечера 3 февраля, проблема недозвонов будет решена, выразили надежду в ЦГБ № 2.

Что касается жалоб на врачей, «которых невозможно дождаться» при вызове на дом. В пресс-службе медучреждения сообщают: многие терапевты и педиатры заразились коронавирусом.

Эти специалисты тоже теперь на больничном, а бригады неотложной выездной службы уже работают дольше, чем это было до вспышки коронавируса. Однако заболевших с каждым днем становится больше. На сотни разных адресов машины не успевают.

По решению регионального минздрава, на помощь больнице направлены студенты старших курсов Уральского государственного медицинского университета и медицинского колледжа.

Напомним, по данным на 2 февраля, в Свердловской области за сутки коронавирусом заболели сразу 3 034 человека. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаПервоуральскНижний ТагилКоронавирусЕкатеринбург
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