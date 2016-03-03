Грязь, бытовой мусор, останки домашних животных и птиц: один из дворов Нижнего Тагила столкнулся с последствиями очистки колодца (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась обеспокоенная читательница.

29.02 у нас во дворе почистили канализационный колодец. Достали оттуда всю дрянь, что копилась там со времен закладки. Так вот, почистить – почистили, а из двора почему-то не убрали. Может быть, понадеялись на сотрудников управляющей компании, может быть, очень спешили, но сейчас всё лежит там, где они оставили. По двору люди гуляют с собаками, играют дети, всё это растаскивается, создавая опасную санитарную обстановку рассказала журналисту TagilCity.ru читательница Инна.

Сотрудники управляющей компании (УК), обслуживающей дом №62 на проспекте Мира, сказали журналисту TagilCity.ru, что колодец чистил «Водоканал», сотрудники «Водоканала», по мнению УК, и должны были устранить загрязнения во дворе.

Зная о любви коммунальщиков к переведению стрелок, журналистов TagilCity.ru сильнее всего волновало: если «Водоканал» оставил во дворе грязь и уехал, то теперь она, бытовой мусор, останки животных и птиц останутся у колодца навечно?

Инженер вчера проходила, и сегодня, по-моему, они [сотрудники УК – прим. ред.] должны были убрать успокоила журналиста TagilCity.ru директор УК «Красный камень» Сохова Наталья.

Оперативным такое решение проблемы назвать очень сложно, но лучше поздно, чем никогда. Устранят ли коммунальщики загрязнения? Или будут, подобно вагонским коллегам, щедры лишь на обещания? Об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.