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Грязь, бытовой мусор, останки домашних животных и птиц: один из дворов Нижнего Тагила столкнулся с последствиями очистки колодца (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грязь, бытовой мусор, останки домашних животных и птиц: один из дворов Нижнего Тагила столкнулся с последствиями очистки колодца (ФОТО)

3 марта 2016, 19:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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