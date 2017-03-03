Более 150 тыс. рублей штрафа назначено фирме за загрязнение окружающей среды в Верхней Пышме

Более того, прокуратура потребовала от ООО прекратить деятельность по использованию полигона на участке, провести рекультивацию загрязненных территорий лесного фонда на границе с полигоном. Также компании необходимо возместить ущерб в пользу федерального бюджета за загрязнение и захламление строительным и бытовым мусором в размере 154 тысяч рублей.