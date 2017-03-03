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Более 150 тыс. рублей штрафа назначено фирме за загрязнение окружающей среды в Верхней Пышме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 150 тыс. рублей штрафа назначено фирме за загрязнение окружающей среды в Верхней Пышме

3 марта 2017, 09:00Здоровье и экология
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