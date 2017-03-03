Более 150 тыс. рублей штрафа назначено фирме за загрязнение окружающей среды в Верхней Пышме
3 марта 2017, 09:00Здоровье и экология
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Штраф на сумму почти 155 тысяч рублей был предъявлен ООО «Благо-С» в поселке Красный ГО Верхняя Пышма.
Сообщается, что причиной стало нарушение противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, передает пресс-служба ведомства.
Более того, прокуратура потребовала от ООО прекратить деятельность по использованию полигона на участке, провести рекультивацию загрязненных территорий лесного фонда на границе с полигоном. Также компании необходимо возместить ущерб в пользу федерального бюджета за загрязнение и захламление строительным и бытовым мусором в размере 154 тысяч рублей.
Требования прокуратуры в суде были удовлетворены в полном объеме. Заседание, добавим, 2 марта.
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