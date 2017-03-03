Лекарство от рака может появиться в России через три-четыре года

Благодаря новому препарату у больных раком появилась надежда на излечение от всех видов злокачественных опухолей даже на поздних стадиях.

Новое лекарство пока имеет рабочее название «Белок теплового шока». В настоящее время доклинические испытания препарата находятся в завершающей стадии. Изобретенная молекула способна усиливать иммунитет в ответ на стрессорные воздействия, возникающую в организме.

Новое средство было получено путем биотехнологий в процессе проводимого на МКС в 2015 году эксперимента. Профессор Симбирцев пояснил, что по окончании испытаний препарата он может быть доступен для больных уже через 3-4 года. Вопрос лишь в том, удастся ли ученым найти источник финансирования за это время.

Андрей Симбирцев также заметил, что за рубежом тоже пытаются получить данный белок, но пока результатов исследований нигде нет, хотя известно, что этим занимаются США и Япония.