Нейрохирург из Нижнего Тагила Владимир Неволин получил «медицинский Оскар» (ФОТО)

62-летний врач Владимир Неволин уже 44 года работает в единственном отделении нейрохирургии в Нижнем Тагиле.

В 1983 году он приехал в город из Пермского края и стоял, так сказать, у истоков работы отделения больницы, которая тогда только открылась и являлась медсанчастью УВЗ. Доктор до сих пор помнит и свою первую операцию, и первую больную.

На протяжении всей работы Владимир Неволин всегда совершенствовал свое мастерство. Он обучался в обеих столицах России, Новокузнецке и Германии. И сейчас он всегда способствует тому, чтобы врачи его отделения проходили обучение.

Два его сына тоже стали медиками. Старший работает вместе с отцом в отделении, младший – невролог в уральской столице.